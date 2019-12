AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-05 10:59:35

OnePlus 6T display fingeraftrykslæser fremvist i video

Skulle det være gået din snude forbi, bimler og bamler OnePlus i kulissen for at få deres OnePlus 6T smartphone klar til at overtage verdensherredømmet.

Skulle det være gået din snude forbi, bimler og bamler OnePlus i kulissen for at få deres OnePlus 6T smartphone klar til at overtage verdensherredømmet.

En blandt flere nye tiltag er en fingeraftrykslæser integreret i skærmen frem for bagsiden som vi ser på OnePlus 6 telefonen.

Nu er der dukket en video frem, som viser fingeraftrykslæseren i funktion på OnePlus 6T.

Til dem af Jer der ikke har suget de sidste detaljer mht. hardwaren i OP6T, så komemr deres nye flagskib med et 6,41 tommer display med en FHD+ opløsning på of 2340 x 1080 pixels og en Qualcomm Snapdragon 845 processor monteret i motoren.

8GB RAM og option mellem 64GB og 128GB på lagerfronten støtter op, og så kommer et high-end kamera på forsiden. På bagsiden finder vi et dual kamera set-up bestående af 20 megapixel og 16 megapixel sensorer.



OnePlus 6T udstyres med et 3700 mAh batteri og præ-installeres med Android 9.0 Pie. Forventet release af OnePlus 6T er indeværende måned.