PUBLISHED : 2018-09-14 10:28:01

OnePlus 6T dropper headphone jack til fordel for større batteri

I forbindelse med annonceringen af nye USB Type-C Bullets earbuds, kommer en forklaring på, hvorfor skiftet meget vel kunne være indtruffet nu.

Tidligere på dagen annoncerede OnePlus de dropper brugen af 3.5mm headphone jack til fordel for USB Type-C, og en af forklaringerne kunne meget vel være vi på OnePlus 6T bliver tilbudt en større batteri.

OnePlus co-founder Carl Pei, har via TechRadar bekræftet kommende OnePlus 6T smartphone produceres uden standard 3.5mm headphone jack, og tidspunktet for skiftet til USB Type-C er udvalgt meget nøje.

”This is a controversial decision and not one that has done just for the sake of doing it or because others have ditched the headphone jack as well. We believe now is the right time, as it’ll benefit the majority of our users while keeping the downside low" fortæller han.

”We have removed the headphone jack to make more space inside the device for other technology such as in-display fingerprint sensors and bigger batteries”

“improved battery life” will be one of the gains from this decision”

Der er intet officielt udmeldt fra OnePlus, når samtalen falder på release af OnePlus 6T, men rygterne omtaler oktober 2018 som værende et godt bud.

