PUBLISHED : 2018-10-08 09:58:21

OnePlus 6T kommer i handlen 30 oktober

Kilden er denne gang GSM Arena, som nævner en formodet lanceringsdato for kommende OnePlus 6T smartphone, og allerede fra 17 oktober skulle forudbestillingen starte. Det forlyder i samme omgang datoen kan differentierer fra land til land.

Uden vi har de officielle specifikationer at forholde os til, må vi ty til rygtebørsen, og her tyder det på langt de fleste medier er enige. Der bliver efter alt at dømme tale om en OnePlus 6T telefon bygget med et 6,41 tommer display med en FHD+ opløsning på 2340 x 1080 pixels. Hertil kommer brugen af Snapdragon 845 processoren fra Qualcomm.

OnePlus 6T kan købes med enten 6GB eller 8GB RAM og et valg mellem 64GB eller 128GB lager. Som noget nyt hos OnePlus, bliver deres OnePlus 6T bygget med en fingeraftrykslæser i skærmen, hvor vi på OnePlus 6 finder den på bagsiden.

Læs vores test af OnePlus 6 - Glas og notch er det nye spejlblanke sorte hos OnePlus

Deres nye flagskib monteres med et 3700 mAh og et 16 megapixel på forsiden samt 16 megapixel og 20 megapixel sensor på bagsiden.

Samme kilde omtaler integreringen af Googles Android OS, Android 9.0 Pie som styresystem.



