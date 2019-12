AUTHOR :

OnePlus 6T smartphone dukket op hos Geekbench

Kommende OnePlus 6T flagskib, er dukket op via Geekbench, og dermed får vi sandsynligvis også en indikation af de kommende specifikationer på telefonen.

Tidligere rygter omtalte OP6T kommer i to versioner: en med 6GB RAM og en med 8GB RAM. Produktet listet via Geekbench, er udstyret med 8GB RAM og det samme gælder en Qualcomm Snapdragon 845 processor.



Andre specifikationer på OnePlus 6T smartphonen omhandler et 6,41 tommer display med en FHD+ opløsning på 2340 x 1080. Hertil kommer en fingeraftrykslæser designet ind i skærmen på OnePlus 6T.



Smartphonen bliver ligeledes udstyret med et 3700 mAh batteri, og installeres med Android 9.0 Pie. På kamerafronten finder vi et 16 megapixel kamera på fronten, og på bagsiden et dual setip bestående af 20 megapixel og 16 megapixel sensorer.

