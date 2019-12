AUTHOR :

2019-04-17

OnePlus 7 Pro med 90Hz Quad HD+ Super AMOLED display og 48MP sensor på vej

Holder seneste leaks stik, er det tydeligt OnePlus satser på at blande sig med de store drenge i klasse.

OnePlus har angiveligt mindst tre nye smartphones i støbeskeen, herunder omtalte high end model, OnePlus 7 Pro. I modsætning til tidligere enheder fra firmaet, vil denne model bygges med 6,64 tommers buet Quad HD + Super AMOLED skærm og en opdateringshastighed på 90Hz.



Kilder omtaler ligeledes et pop-up front kamera, et tredobbelt kamera array på bagsiden med en 48 megapixel primær sensor, stereohøjttalere, et 4.000mAh batteri og USB 3.1 tilslutning.

Standard versionen af OnePlus 7, rygtes til at få en 6,4-tommers fladskærm, tear drop notch og dual kameraopsætning (igen vil en 48 megapixel fungere som primære kamera sensor). Den tredje enhed skulle være OnePlus 7 Pro 5G, en smartphone, der formodentlig vil være ligesom den førnævnte OnePlus 7 Pro med en 5G-radio.



Ifølge Twitter kanalen @OnLeaks, vil OnePlus annoncere deres nye smartphones 14 maj.

