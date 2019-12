AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-12-06 10:23:02

OnePlus 7 med 5G og Snapdragon 855 lanceres i starten af 2019?

Qualcomm har taget gavepapiret af deres nye Snapdragon 855 processor, som uden tvivl bliver at finde i mange high-end telefoner i 2019.

Qualcomm har taget gavepapiret af deres nye Snapdragon 855 processor, som uden tvivl bliver at finde i mange high-end telefoner i 2019. Smartphone producenterne står næsten i kø for at melde ud Snapdragon 855 bliver at finde i deres næste modeller, og blandt dem finder vi OnePlus.



OnePlus har officielt bekræftet deres OnePlus 7 smartphone bestykkes med 5G, og nu kommer også beskæftigelsen på brugen af Snapdragon 855 i 2019.

Læs også: Oneplus 6T - Stadig imponerende telefon til budgetpris

OnePlus har annonceret samarbejde med EE i Europa, og at de bliver det første firma, der vil frigive en kommerciel 5G smartphone i Europa. Vi havde forventet en hurtig kommentar fra Samsung, da de har proklameret ankomst af Galaxy S10 5G allerede fra marts 2019.

Læste du vores test af: OnePlus 6 - Glas og notch er det nye spejlblanke sorte hos OnePlus



OnePlus fortæller:

OnePlus CEO Pete Lau announced today that OnePlus will be the first to release a 5G commercial smartphone in Europe. The handset will be available first on UK operator EE, which is the UK’s number one mobile network and part of BT Group. The new handset will also be powered by Qualcomm Technologies’ new premium-tier, Qualcomm® Snapdragon™ 855 Mobile Platform and be available in 2019.



Dette kunne meget vel betyde ankomst af en ny OnePlus 7 i starten af 2019, og her ville Mobile World Congress i februar være et oplagt udstillingsvindue.

Billede & Kilde

Tweak.dk, OnePlus