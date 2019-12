AUTHOR :

OnePlus afviser brugen af trådløs opladning på deres kommende OnePlus 7

Desværre er det en teknologi, som OnePlus har sprunget over i årenes løb, og hvis du håbede, at 2019 ville ændre tingene, så tro om igen. OnePlus CEO, Pete Lau, har bekræftet, at OnePlus 7 ikke vil byde på trådløs opladning.

I dag bliver det stadig mere almindeligt at se smartphones, der understøtter trådløs opladning.

Informationerne kommer via et interview med CNET, hvor Pete Lau blev citeret for at sige:

"OnePlus charging is one of the best. Wireless charging is far inferior.” At the moment OnePlus already offers its own take on fast charging, and Lau does have a point in mentioning that wireless charging is “inferior”.



Dette må formodes at bunde udi trådløs opladning stadig er langsommere i forhold til kablet opladning. I samme omgang afviste Pete Lau ikke funktionaliteten i kommende OnePlus smartphones. Pete Lau mener stadig teknologien mangler finpudsning inden de kommer til at satse på trådløs opladning i deres produkter.

Peter Lau forklarede i samme ombæring OnePlus selv arbejder på en løsning til deres telefoner.



