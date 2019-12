AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-04 08:13:36

OnePlus bekræfter OnePlus 6 processor, RAM og lager

Informationerne kommer denne gang fra OnePlus CEO, Pete Lau, og som dermed maner alle rygter og gætterier til jorden en gang for alle.

Informationerne kommer denne gang fra OnePlus CEO, Pete Lau, og som dermed maner alle rygter og gætterier til jorden en gang for alle. Med et forventet release af OP6 indenfor et par måneder, står det fast, at OnePlus 6 smartphonen blandt andet bygges med en Qualcomm Snapdragon 845 processor, som vi også ser integreret i Galaxy S9. Hertil kommer den nye OnePlus 6 med op til 8GB RAM og op til 256GB lagerplads.



Beslutningen om flagskibet kan vælges med 8GB RAM, er ikke nogen stor nyhed for OnePlus, da deres OP 5T også tilbyder denne option. Hvad der dog er nyt under solen, er 256GB lager, som vi ikke tidligere har set fra OnePlus producenten. Dette tiltag skal nok kombineres med en højere pris end modeller med 128GB. Dog er OP6 uden tvivl billigere end andre smartphone flagskibe som iPhone 10 og Galaxy S9.



Vi mangler på nuværende tidspunkt stadig bekræftet informationer om valget af kameraer. Flere medier melder om et dual setup på bagsiden, som vi ser på OP5T, men resten af informationerne er stadig et gætteri.