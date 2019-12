AUTHOR :

OnePlus går ind på TV-markedet og vil lave fremtidens Smart TV

OnePlus udvider for første gang siden virksomhedens grundlæggelse med et nyt produktsegment: Smart TV. Med OnePlus TV er visionen at give en sammenhængende online-brugeroplevelse i hjemmet.

Pressemeddelse



Som en del af OnePlus' vision om at lave flagskibsprodukter, der forbedrer brugeroplevelsen med simplicitet, effektivitet og intelligente funktioner, tager virksomheden nu de første skridt mod udviklingen af et nyt Smart TV.



I spidsen for det nye tv-segment står Pete Lau, der er grundlægger af og CEO i OnePlus, og som fortsat vil stå i spidsen for den nuværende smartphoneafdeling. Pete Lau har mere end 20 års erfaring fra smartphone- og Blu-ray-branchen.



"Jeg drømmer om en tid, hvor teknologien er en naturlig og problemfri del af vores dagligdag. I modsætning til meget andet forbrugerelektronik, som de seneste år har gjort livet nemmere for folk, er TV'et forblevet meget konventionelt," siger Pete Lau. Han tilføjer:



"Vores erfaring giver os en fordel i det nye segment, og vi glæder os til at udforske mulighederne for den helt forbundne brugeroplevelse, der kan forbedre folks hverdag".

Det er en naturlig forlængelse for OnePlus at gå efter at løse de udfordringer i tv-segmentet, som virksomheden tidligere har løst i smartphone-markedet. Det handler om at ramme den rigtige balance mellem hardware af høj kvalitet og den nyeste teknologi, samt udvikle en gnidningsfri brugeroplevelse pakket ind i minimalistisk og tidløst design.



"De fleste har fire grundlæggende miljøer, de dagligt bevæger sig i: hjem, arbejdsplads, transport til og fra arbejde og når de er på farten. Hjemmet er et af steder, der for alvor er ved at blive digitalt forbundet, men noget så simpelt som at vise sine mobilbilleder på tv'et er stadig besværligt. Med udviklingen inden for kunstig intelligens har vi uendeligt mange ideer, og vi glæder os til at se, hvad fremtiden bringer," slutter Pete Lau.



One Plus er især blevet kendt for sine brugercentrerede værdier og designfilosofi, som virksomheden fortsat vil praktisere i det nye tv-segment. Ligesom med smartphones, lytter OnePlus til feedback og forslag til, hvad fremtidens Smart TV skal kunne.



Om OnePlus

OnePlus er en global teknologivirksomhed, der udfordrer måden, vi tænker og bruger teknologi på. Under mantraet "Never Settle" udvikler OnePlus premium-produkter med højtydende hardware og i et moderne Nordisk design. OnePlus stræber efter at skabe og styrke relationer til sine brugere og fans i et stærkt fællesskab. Besøg oneplus.com/dk for mere information.