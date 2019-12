AUTHOR :

OnePlus introducerer nyt OnePlus Roaming program

OnePlus kræver ikke den store præsentation for tweak brugeren, og på verdensplan, er OnePlus også kendt som en stærk producent af smartphones. Seneste udspil er OnePlus 6T, som Tweak.dk frigav tidligere på ugen.

Et nyt udspil fra producenten viser interessen for det mobile markedet spænder over mere end smartphones og hardware.



Nye informationer viser OnePlus planlægger en roaming service til deres kunder.



Døbt “OnePlus Roaming”, beskriver OnePlus denne features som “OnePlus Roaming lets you surf the internet without a local SIM card. It’s like a virtual sim (only data, no calls); it should work globally in most of the countries/regions, and it will list out the plans available for the country/regions you are in so that you can purchase a suitable plan and access the Internet without a SIM.



This only applies for data so you won’t be able to make regular calls or send SMS”



