AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-09 19:13:45

OnePlus sender en officiel OnePlus 5 teaser afsted

Jungletrommerne har være i gang længe, når samtalen falder på OnePlus' næste flagskib inden for smartphones. Nu er der så endelig kommer en officiel teaser for den kommende high-end smartphone fra OnePlus.

Jungletrommerne har være i gang længe, når samtalen falder på OnePlus' næste flagskib inden for smartphones. Nu er der så endelig kommer en officiel teaser for den kommende high-end smartphone fra OnePlus.



Informationerne fra OnePlus kommer via deres Weibo account, men uden noget faktuelt at forholde sig til som priser eller specifikationer, og alt vi faktisk får serveret, er teksten "Hello 5" og "Hey Summer! Give me five!”som altså tyder på en lancering henover sommeren.



For at toppe det af, så har rygterne længe floreret – også omkring specifikationerne, og det forlyder den nye OnePlus 5 smartphone, er designet med et 5,5” QHD (2560x1440) display, som der gættes på er beskyttet med et Glass 5 panel. Under overfladen skulle vi finde en Snapdragon 835 SoC med 6/8GB RAM, og OnePlus 5 skulle også have option for 64GB, 128GB eller 256GB på lager fronten.



Rygtebørsen omtaler også et dual kamera setup med to 12 megapixel sensorer, og et 3,600mAh batteri til at forsyne herligheden med saft.



Der har også være omtalte performance på flere medier, og her skulle OnePlus 5 være i stand til at kunne udkonkurrerer Galaxy S8 og den nye Xperia XZ i Geekbench benchmark,



Ingen tvivl om både brugerne og konkurrenterne følger dette release med spænding.



Credit: gizmochina