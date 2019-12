AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-21 10:51:52

OnePlus stopper produktionen af OnePlus 5

Med lanceringen af det nye smartphone flagskib, OnePlus 5T, som blev sendt på markedet i sidste uge, melder OnePlus sig igen på banen. Denne gang forklarer de stikket trækkes på OnePlus 5 og den ældre OnePlus 3T, når lageret er tømt. Dermed vil der så kun være et flagskib fra OnePlus indtil næste smartphone release. Informationerne er beskæftiget af Vikas Aggarwal, general manager hos OnePlus India.



If you look at our previous phone, the OnePlus 3T the last batch was sold out during Diwali and now the product will be discontinued. The same goes for the OnePlus 5, which will also be sold out in sometime, and we’ll have only one product OnePlus 5T in the market. As a brand we want to make sure there is one device which is the latest, and the previous devices are usually sold out once the new product launches.



Samme procedure skete med lanceringen af OnePlus 3T, hvor snoren til OnePlus 3 blev klippet.