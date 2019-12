AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-03 10:28:27

OnePlus teaser med deres kommende OnePlus 6 smartphone

Skulle din nuværende smartphone trænge til en overhaling, så kunne den kommende OnePlus 6 smartphone meget vel være et oplagt emne at overveje. OnePlus har nu teaset lidt for deres smartphone release

Skulle din nuværende smartphone trænge til en overhaling, så kunne den kommende OnePlus 6 smartphone meget vel være et oplagt emne at overveje. OnePlus har nu teaset lidt for deres smartphone release, OnePlus 6 over flere omgange, og rent designmæssigt, har vi noget at glæde os til. Forventet lancering er i indeværende måned, og seneste Twitter annonceret video går ikke ventetiden nemmere.

Tidligere informationer omtaler en OnePlus 6 smartphone værende bygget med et 6.28 tommer AMOLED display med en FHD+ opløsning på 2280 x 1080 pixels. Hertil kommer en Qualcomm Snapdragon 845 processor og 6GB RAM, plus 128GB lager.

Der gættes også på en 8GB RAM og 256GB version kommer i samme omgang. På fronten skulle vi blive budt indenfor af et 20 megapixel, og på bagsiden et dual kamera setup bestående af 16 megapixel og 20 megapixel kameraer.

Nyeste OS Android 8.1 Oreo fra Google tager sig af softwaren, og så skulle OnePlus 6 komme med et 3450 mAh batteri.