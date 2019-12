AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-12-06 11:18:15

OnePlus vil holde deres kommende 5G smartphone under $1.000

Under Qualcomm Snapdragon Summit, trådte CEO hos OnePlus frem i rampelyset og bekræftede OnePlus ville være de første til at frigive en smartphone udstyret med Qualcomms Snapdragon 855-platform og dertilhørende understøttelse af 5G.

I et interview med Engadget, har OnePlus CEO, Pete Lau forklaret de vil gøre alt der står i deres magt for at holde prisen på deres 5G smartphone under $1.000. Det kunne nemt ende ud med at være en stor mundfuld for OnePlus, da så ny en teknologi sammenholdt med Qualcomms Snapdragon 855-platform, nemt kan sende prisen i vejret.

Hvorvidt visioner holder stik må tiden vise. Faktum er dog at producentens seneste lanceringer har bragt mindre prisstigninger med sig. Hvad der startede ud som budgetvenlige smartphones, er siden blevet en kende dyrere end vi er vant til fra OnePlus.



OnePlus har dog stadig ikke været forbi $1.000 mærket, hvilket vi håber de holder fast i til trods for Qualcomms Snapdragon 855-platform og 5G snart tilsættes deres telefoner.

Billeder & Kilde

Tweak.dk, Engadget