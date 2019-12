AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-19 09:00:51

Pressebilleder af Nokia 2 lækket

Pressebilleder af den kommende Nokia 2 entry-level smartphone, er lækket forud for den officielle lancering fra HMD Global

Nokia, eller skulle vi sige HMD Global, gør sig efter sigende klar til at søsætte deres entry-level Nokia 2 smartphone, og de første pressebilleder er allerede lagt på nettet sammen med gætterier på en del af specifikationerne.



Pressebillederne stammer ikke fra HMD Global, men derimod fra @evleaks, som lister billederne ud af den kommende Nokia 2 smartphone før tid. Billederne viser Nokia 2 i to farver, sort og hvid, med en design med afrundede hjørner samt et design, der ikke viser Nokia 2 med en navigationsknap og fingeraftryksscanner.



Tidligere rygter har peget i retning af Nokia 2 designes med enten et 4.7” eller 5” 720p display, Snapdragon 212 SoC med 1GB RAM og 8GB lager. Hertil et 8 megapixel kamera på bagsiden og et 5 megapixel på forsiden. Jungletrommer gætter også på Nokia 2 smartphonen udstyres med et 4,000mAh, som burde betyde ganske imponerede batteritid.



Vigtigt er at huske, at vi stadig bevæger os på gyngende grund med hensyn til faktuelle og officielt bekræftet informationer, så derfor skal man tage de frigivne informationer med et vist forbehold. Vi følger naturligvis op, så snart der er nyt fra Nokia.

