AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-21 16:49:55

Prisen på iPhone X-efterfølger kan blive sat lavt

iPhone X blev sidste år lanceret med en – for manges vedkommende – skræmmende høj pris. Dette gjorde den til verdens dyreste smartphone.

Dette års iPhone X-efterfølger forventes heller ikke at blive prissat i den billige ende. Dog mener DigiTimes at vide, at den vil kunne købes for under 1.000 dollars.

Årsagen til den nedsatte pris er angiveligt meget simpel. Apple planlægger nemlig at udstyre efterfølgeren til iPhone X med 10 procent mindre materiale.

Det er langt fra første gang, at vi hører om muligheden for at se en pris under 1.000 dollars.

Det skal dog samtidig nævnes, at DigiTimes ikke altid har ret i deres forudsigelser. Derfor skal denne nyhed indtil videre tages med et gran salt.

Hvis der dog skulle ske at være noget om snakken, så burde den nedsatte pris kunne få effektfuld virkning på salget.