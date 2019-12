AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-03-18 12:41:42

RYGTE - Samsung skal forsyne Huawei P30 Pro med OLED skærme

Imens vi langsomt nærmer os den officielle lancerings dato på Huaweis P30-serie, er der dog i mellemtiden kommet endnu et rygte på banen.

Det nyeste lyder på, at Samsung angiveligt skulle være leverandør af OLED skærme til Huawei P30 og P30 Pro.



Et opslag på den store kinesiske medieplatform, Weibo, påstår at have noget insider information på netop dette område, hvor der også skulle være flere grunde bag Huaweis valg.

Huawei har nemlig indtil nu fået leveret deres display af både LG og BOE, hvilket skabte et problem, da mange af LG’s paneler på Huawei P20 Pro, viste tegn på fejl, allerede efter den første uge efter lanceringen. Det kan dog derfor tænkes at Huawei har langet ud efter Samsung, i håb om at kunne få en bedre og mere ensartet displaykvalitet på deres kommende smartphones.

Indtil videre er dette dog kun et rygte, og vi må altså se frem til den officielle lancering, d. 26 marts.

Billede: Slashgear

Kilde: GSMArena, mydrivers.