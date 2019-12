AUTHOR :

RYGTE: OnePlus 7 specifikationer måske lækket

Giztop, og GSM Arena har fremvist, hvad der kunne være specifikationer og billeder af det kommende OnePlus 7 flagskib.

Sammen med specifikationerne på den formodet OnePlus 7 er også billede fremvist.



Holder specifikationerne stik, vil den nye OnePlus 7 være designet med et 6,4 tommer AMOLED display, og skulle have verdens hurtigste skærmoplåsning system.



OnePlus 7 skulle være bygget med en Qualcomm Snapdragon 855 mobile processor samt en Adreno 640 GPU.



Hertil kommer option mellem 8GB RAM og 128GB lager eller 12GB RAM og 256 GB internt lager. På batteri fronten skulle OnePlus 7 smartphonen have et 4000 mAh batteri, som skal oplades via en 44W lader.



Oxygen OS 9 bliver styrersystem, som er baseret på Android Pie.



Hvis vi skal sættes vores lid til Giztop og GSM ArenaIt, bliver OnePlus 7 telefonen designet med tre kameraer. En 48 megapixel sensor, en 20 megapixel samt en 5 megapixel sensor på bagsiden, og en 16 megapixel pop up sensor på fronten.



Læs mere via Giztop og GSM Arena

Som altid bør leaks tages med et forbehold.

