PUBLISHED : 2019-01-14 12:27:43

RYGTE: OnePlus dropper notchen til fordel for en slider mekanisme?

OnePlus rygterne starter tidligt i 2019, og de første leaks om OnePlus 7 kommer fra SlashLeaks. Her forlyder det OnePlus smartphone producenten vil droppe notchen på deres kommende OnePlus 7.

Det afbilledet render leak fra SlashLeaks, skulle være en prototype af OnePlus 7 (til venstre), og her vise tydeligt et skærmdesign uden notchen. I stedet er er så tale om et all-screen design. I stedet omtaler SlashLeaks integrationen af en form for slider mekanisme som kompensation for notchen hvad angår front kameraet og andre funktionaliteter.



Med hensyn til en slider mekanisme, har vi allerede set Xiaomi Mi Mix 3 og Honor Magic 2 benytte sig af noget lignende, så måske hopper OnePlus med på vognen i stedet for at opfinde en ny dyb tallerken.



I slutningen af 2018 proklamerede OnePlus også de ville være at finde mellem de første til at inddrage Snapdragon 855, så vi må satse på Snapdragon 855, bliver en del af den nye OnePlus 7.

Så kommer det store spørgsmål; OnePlus med 5G i første 2019 launch, eller i en potentiel OnePlus 7T, eller måske ser vi helt nye tiltag fra smartphone producenten.



OnePlus lancerer oftest nye modeller omkring maj eller juni, så meget nyt kommer uomtvisteligt inden vi når dertil.

