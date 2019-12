AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-22 11:52:40

RYGTE: Samsung Galaxy S10 top modellen bliver dyr

Apples nye iPhones er deres dyreste telefon til dato. Nu kunne det tyde på Apple ikke bliver alene om at producere piv-hamrende dyre smartphones.

Samsung Galaxy S10 smartphonen rygter til at blive Samsungs dyreste smartphone til dato med en pris på €1,599 Euros for modellen med 12GB RAM og 1TB lager.



Samsung Galaxy S10 frigives også i en Galaxy S10 Lite version, og her holdes prisen nede på et noget mere forbrugervenligt budget med en startpris på €779.



TuttoAndroid og Phandroid har frigivet nedenstående prisliste:



Galaxy S10 Lite 6/128 GB to 779 euros (~$908)

Galaxy S10 6/128 GB to 929 euros (~$1,056)

Galaxy S10 8/512 GB to 1179 euros (~$1,340)

Galaxy S10 Plus 6/128 GB at 1049 euros (~$1,193)

Galaxy S10 Plus 8/512 GB to 1299 euros (~$1,477)

Galaxy S10 Plus 12/1 TB at 1599 euros (~$1,818)



Hvorvidt høje priser vil påvirke Samsung i samme negative retning som vi så med Apple, må tiden vise.



Samsung afholder en pressekonference 20 februar 2019 i San Francisco, hvor deres Galaxy S10 smartphones officielt præsenteres.



Kilde & Billeder:

TuttoAndroid, Phandroid