AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-24 13:01:54

RYGTE: iPhone 8 lanceres 12 september 2017

Apple har et stort presse event i støbeskeen, og tidligere gætterier på 6 september, ser nu ud til at være afløst af et presse event 12 september 2017

Tidligere rygter pegende i retning af et iPhone 8 release 6 september, men nu forlyder det i en ny rapport, at Apple på et presseevent satser på 12 september 2017 i stedet.



Apple forventes at søsætte tre nye iPhones, hvoraf kun den ene bliver en iPhone 8, og de andre bliver new iPhone 7S og en iPhone 7S Plus.



Den mest interessante af de tre nye familiemedlemmer, bliver uden tvivl iPhone 8, som denne gang kommer med et helt nyt design og en sprød edge to edge OLED skærm på smartphonen. Hertil kommer vi under motorhjelmen skulle finde Apples nye Apple A11 processor og 3GB RAM.

Medier ser ud til at være enig i, at iPhone smartphonen lanceres med 64GB lager samt to modeller med 256GB og en med 512GB lager.



Et kig i retning af kameraet skulle byde på tidens populære dual kameraer på bagsiden.

Vi holder et skarpt øje med kommende datofastsættelse for presse eventet.



