AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-07 10:17:55

RYGTE: iPhone 9 og 2 andre modeller med OLED lanceres i 2018

Hvis rygterne holder stik, så er planerne for release af iPhone 9 allerede på tegnebordet. En iPhone, der forventes at inddrage ny skærmteknologi.

Nikkei og MacRumors melder sig på banen med spændende nyt omkring en potentiel lancering af iPhone 9 i 2018. I 2017 må vi forholde os til et snarligt release af iPhone 8 med forventninger om et OLED display, og rygter gående på yderlige 2 modeller i form af iPhone 7S og 7S Plus med LCD display.



Nu dukker der så informationer op fra Nikkei og MacRumors, der omtaler release af 3 nye OLED iPhones i 2018, hvoraf den ene skulle være omtalte iPhone 9.



Tidligere rygter lød ellers på Apple ville vente til 2019 mht. OLED display, og i slutningen af 2018 skulle de lancerer nye iPhones med organic light-emitting diode displays.

"Apple is planning to use advanced organic light-emitting diode displays in all new iPhone models launched from the second half of 2018, according to two industry sources.

One said that Apple is tentatively looking at releasing three new models next year. Apple did not respond to an email seeking comments".



Vigtigt er dog at notere sig dette kun er på rygteplan.



Forventet release af iPhone 8 er i september, som bliver første skud i OLED bøssen fra Apple.

