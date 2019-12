AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-03 10:14:24

Raspberry Rose LG V30 fremvises på CES

Er du til LG smartphones, og gerne smartphones der skiller sig ud fra mængden, så vild et glæde sig at vide Raspberry Rose LG V30 er på programmet til CES 2018.

Er du til LG smartphones, og gerne smartphones der skiller sig ud fra mængden, så vild et glæde sig at vide Raspberry Rose LG V30 er på programmet til CES 2018.



Nyheden kommer fra LG’s egne rækker, og med Raspberry Rose LG V30 får du samme specifikationer som vi ser på den allerede eksisterende V30 smartphone.



Det betyder altså en V30 variant med et 6 tommer OLED display, som er i stand til at byde på QHD+ opløsning på 2880 x 1440. Under den alternative overflade finder vi en Snapdragon 835 processor, 4GB RAM samt 64GB lager.



Af andre features kommer Raspberry Rose LG V30 telefonen med et dual kamera setup bestående af et 13 megapixel på bagsiden og et 5 megapixel på forsiden.



LG skriver selv i præsentationen:



Visitors to CES 2018 will be the first in the world to experience LG Electronics’ newest, eye-catching and romance-inspiring color for the flagship V30 smartphone. Raspberry Rose, an intense saturated version of red, is a hue quite unlike any previous smartphone color offered by LG or its competitors. Designed for fashion-conscious smartphone users, LG created a unique color that provides outstanding visibility and to makes this V30 an ideal Valentine’s Day gift.

Du kan læse mere om Raspberry Rose LG V30 via producentens eget website.