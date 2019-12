AUTHOR :

2017-11-02

Razer Præsenterer Deres Nye Razer Phone

Man fristes til at sige, at Min-Liang Tan opførte sig som et lille barn i en slikbutik under gårsdagens præsentation af Razer Phone, som dermed også bliver gaming producentens første smartphone på markedet.

Ikke alene bliver det Razers første smartphone – det bliver også Razers første smartphone udviklet til gamere, og med en helt ny type skærm.

Tweak.dk var naturligvis tilstede under presse eventet i London, og Min-Liang Tan gjorde alt for at trække pinen ud, inden han lagde de kolde facts på bordet.



120Hz 1440p skærm, 8GB RAM, 64 GB lager, dual front speakers, dual 12 MP kamera og 4000 mAh batteri.



En imponerede specifikationsliste over Razer Phone, og her stoppede festen ikke. Razer Phone bygges blandt andet med et 5,7 tommer 120Hz IGZO display, en Snapdragon 835 processor og THX, hvor af sidstnævnte er lyd i biografformat, og burde tilbyde et knivskarpt lydbillede i Razer Phone.



Lad os tage et kig på de tekniske specifikationer på Razer Phone.



Et kig på dimensionerne afslører en Razer smartphone, der måler 158.5 x 77.7 x 8 og en vægt på 197 gram, så bestemt ikke nogen letvægter fra Razer, som dog kunne retfærdiggøres på grund af de frontmonteret stereohøjtalere, en ramme udført i aluminium, et voldsomt 4,000mAh batteri, et 5,7 tommer Sharp IGZO display med en opløsning på 2560x1440 resolution krydret med UltraMotion teknologi og Wide Color Gamut gemt bag Gorilla Glass 3.

De gængse smartphones har normal en en fast framerate/opdateringshastighed på 60 Hz, men som vi kender fra Apples iPad Pro 10,5, kan Razer Phone tilpasses skærmens opdateringshastighed.



Under den smukke overflade på Razer Phone, gemmer der sig et Qualcomm flagskib i form af en Snapdragon 835 SoC, 8GB, 8GB dual-channel LPDDR4-1866 RAM og 64GB internt lager, som kan udvides med 2TB via microSD.



Resten af Razer Phone paletten indbefatter frontplaceret stereohøjtalere med dual amplifiers, Dolby ATMOS, og THX. Her til har Razer undladt brugen af det gode gamle standard 3.5mm audio jack.



Vender vi blikket mod kameraerne på Razer Phone, som bliver vi budt indenfor af et dual setup på bagsiden med en 12-megapixel f1.75 wide linse, og 13 megapixel f2.6 zoom linse, dual-tone og dual LED flash. På fronten finder vi et 8 megapixel kamera til selfies m.v.

Af tilslutninger på Razer Phone finder vi 802.11ac WiFi, Bluetooth 4.2, NFC samt LTE. Razers nye smartphone, er også designet med en fingeraftryktlæser, som er placeret via powerknappen på siden.



Min-Liang Tan benyttede en del tid på at rose deres nye 4,000mAh batteri, som ifølge Min-Liang Tan, kan tilbyde på til 12,5 timers videoafspilning, 63,5 timers musikafspilning, eller 7 timers gaming via Razer Phonen. Min-Liang Tan forklarede også, at Razer Phone, er blandt de første til at integrerer Qualcomm's Quick Charge 4+ teknologien i smartphones, som lader fra 0 til 85 % på under en time.



Razer Phone præ-installeres med Android 7.1.1 Nougat OS, og et snarligt kommen af Oreo i Q1 2018, og som omtalte Min-Liang Tan et nyt samarbejde med folkene bag Nova Launcher, som skulle bunde udi en specielt udviklet Nova Launcher Prime Razer Edition.



Hvornår kan vi få fingrene i Razer Phone og hvad med prisen



Ifølge hestens mule, bliver Razer Phone sendt på markedet i US, Canada, UK, Irland, Tyskland, Frankrig, Danmark og Sverige fra 17 november 2017 direkte fra Razers officielle webstore og prissat til $699.99/€749.99/£699.99. vi forventer en dansk pris på omkring 5.500 kroner.

Fra fredag 3. november, kan du forudbestiller Razer Phone. Der frigives også 1,337 versioner af Razer Phone med deres grønne logo på bagsiden.

Som vi startede med at skrive, så var Tweak.dk med under eventet i London, hvor Razer løftede sløret for deres nye Razer Phone, og vi kommer naturligvis snart med en test af Razer Phone.

På vores Facebookgruppe, kan du se vores første videoer af Razer Phone, og lidt fra vores tur til London. Find gruppen HER