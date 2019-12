AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-20 16:53:29

Razer arbejder på gamer-smartphone

Der efterspørges et succesfuldt bud på en gamer-smartphone. Razor kan i den forbindelse være på vej til at knække koden.

Razer er en virksomhed, der er blevet populær på grund af deres gaming-produkter. Virksomheden har formået at gøre sig i tastaturer, højtalere, headsets og computere.



Nu rygtes Razer så på vej med et nyt interessant produkt i form af noget så specielt som en en gamer-smartphone.



Den nye gamer-smartphone er udset til at blive Razers måde at skyde sig selv ind på det nuværende smartphone-marked med et brag.

Ifølge en rapport fra Bloomberg, så er arbejdet på den nye smartphone i fuld gang, og den er ganske rigtigt udset til at ramme en målgruppe af hardcore gamere.



Det er ikke første gang, at en virksomhed forsøger sig med en gamer-smartphone. Vi har tidligere set eksempler på modeller i form af Nokia N-Gage og Sony Xperia Play. Ingen af de to opnåede dog den forventede succes.