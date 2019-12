AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-03 15:19:30

Razer bekræftet produktionen af Phone 2 er i gang

Endelig kommer et officiel udmelding fra producenten omkring en fortsættelse af deres populære Razer Phone. Annonceringen kom i forbindelse med deres kvartalsregnskab. Razer har stadig ikke frigivet specifikationer på Razer Phone 2.

Deres første Razer Phone testede vi tilbage i november 2017 med vores Razer Phone - Smartphone med 120Hz superdisplay anmeldelse, og her blev vi præsenteret for en smartphone med et 5,72 tommer IGZO LCD display og en QHD opløsning på of 2560 x 1440 pixels. Hertil en Qualcomm Snapdragon 835 processor og 8GB RAM.

På nuværende tidspunkt foreligger der ingen informationer om lancering af Razer Phone 2.

