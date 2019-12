AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-17 11:07:15

Razer fremviser deres nye smartphone 10 oktober

Det ser ud til der er kommet mere hold i rygterne om en kommende Razer Phone 2, som meget vel kunne blive præsenteret 10 oktober 2018.

Det ser ud til der er kommet mere hold i rygterne om en kommende Razer Phone 2, som meget vel kunne blive præsenteret 10 oktober 2018. Informationerne stammer fra Ubergizmo, hvor det fremgår flere medier er inviteret til pressemøde 10 oktober, og her skulle fokus altså være en præsentation af Razer Phone 2.



Fremviste presseinvitation omtaler “flagship // gaming”, så det kunne meget vel antyde generationsskifte på første Razer Phone.

Læs vores test af Razer Phone - Smartphone med 120Hz superdisplay



Tidlige rygter peger i retning af selve designet på Razer Phone 2 ikke er ændret væsentligt, men i stedet skulle de store nyheder være gemt under overflade. Her omtaler flere udenlandske medier den nye Razer Phone 2 skulle være bestykket med en Snapdragon 845 processor samt Razers Chroma LED effekter skulle have fundet vej ind på deres nye gaming smartphone.



10 oktober er dagen efter Google vil præsentere deres kommende smartphones, Pixel 3 og Pixel 3 XL.