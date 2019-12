AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-30 10:10:28

Releases Samsung Galaxy Note 8 med option for 64 og 128GB lager

Vanen tro, gættes der altid voldsomt op til en release af et nyt produkt, og det sker bestemt også op imod kommende release af Samsung Galaxy Note. Seneste rygte omhandler størrelse på lagerpladsen på Samsung Galaxy Note 8

Om ikke andet, hvis man lytter til frigivne informationer fra folkene hos SamMobile. Seneste data på Samsung Galaxy Note 8, omhandler en potentielt produkt billede, og sammensat med rygter omkring potentielle specifikationer, så peger alt i retning af et snarligt release af Samsung Galaxy Note 8.



Nu støder SamMobile så til med informationer om Samsung Galaxy Note 8 måske lanceres med enten 64GB eller 128GB lagerplads.



Samme rygtebørs virker også sikre på Samsung Galaxy Note 8 er bygget med et 6.3”display samt en Eynos series (8895) processor og 6GB RAM, samt dual-camera på bagsiden, som vi også kender det fra iPhone 7 Plus.



Der omtales også et 3,300 mAh batteri, for at holde saften gemt på Samsung Galaxy Note 8 og præ-installeret Android 7.1.1 Nougat.



Der gættes naturligvis også på prisen, og denne gang forventes en pris på omkring $1000.

SamMobile omtaler en fremvisning fra Samsung under dette års IFA 2017 i Berlin, som før har været udstillingsvinduet for Samsung.



Kilde: SamMobile