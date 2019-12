AUTHOR : Lars

Så er OnePlus 5 officiel. Her er priser, specs og release dato

Så er det nye OnePlus 5 flagskib officielt lanceret, og alle gætterierne ser ud til at holde stik. Her har du så specs, priser og dato for, hvornår du ser den i butikkerne

OnePlus har langt om længe offentliggjort alle informationerne på deres nye smartphone flagskib, OnePlus 5, og alle rygter ser ud til at holde stik. Det vil sige priser, specifikationer samt release dato.

Den nye OnePlus 5 smartphone, er bygget med et 5,5” full HD 16:9 aspect ratio display med Gorilla Glass 5. Dimensionerne er 152.7 x 74.7 x 7.25 mm, og vægten lyder på sølle 153gr grundet telefonen er bygget på en ramme af anodiseret aluminium. Selve designet skiller sig en smule ud sammenlignet med sidste model, da vi denne gang ser en OnePlus 5 med rundede hjørner, og et lidt mere luksuriøst design.



Under overfladen finder vi, Ganske som rygterne omtalte, en Qualcomm Snapdragon 835 processor sammen med 6GB UFS 2.1 RAM og 64GB lagerplads som standard. OnePlus udbyder også deres OnePlus 5 med 8GB RAM og 128GB lagerplads.



Med på OnePlus 5 kommer også nyeste USB Type-C, et dual nano-SIM slot, samt OnePlus har valgt at designet smartphonen med goe´gamle 3.5mm headphone jack.



For at holde strøm på herligheden, har OnePlus udstyret deres nye smartphone flagskib med et 3,300mAh batteri og Dash Charge. Der er også blevet plads til fingeraftrykslæser, en bottom-facing speaker samt mikrofoner udstyret med noise cancellation. Af tilslutninger finder vi Wi-Fi, LTE, Bluetooth, NFC, samt GPS.

OnePlus 5 bliver også producentens første smartphone med et dual camera system, som indbefatter 16 megapixel f/1.7 aperture wide-angle linse og et 20 megapixel f/2.6 aperture med en telephoto linse på bagsiden. Hertil kommer et kamera på fronten bestående af et 16 megapixel f/2.9 aperture shooter.

Kameraet på bagsiden er iflg. OnePlus i stand til at optage 4K video @ 30 frames-per-second. Kameradelen toppes af med et dual LED flash på bagsiden af OnePlus 5 telefonen.



The company says that the OnePlus 5 is its thinnest flagship smartphone yet and despite that, it has been able to improve the battery live 20 percent over the OnePlus 3T.



OnePlus 5 sættes til salg i farverne Midnight Black og Slate Gray, og rammer hylderne fra 27 juni. Standard modellen med 6GB RAM + 64GB lagerplads er prissat til $479 og 8GB + 128GB modellen sættes til $539.



Kilde: OnePlus