AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-26 13:39:45

Sådan kan du følge med i Huaweis P30 event

Er du med på smartphone beatet, og vil du gerne følge Huawei løfte sløret for P30-serien, så løber det hele af stablen klokken 14:00 i Paris. Vi er med under eventet, og vil dække løbende med nyheder og video.

Under sloganet: "Rewrite the rules", sidder verdenspresse klar til at følge afsløringen af især deres P30.

Vi har en presse sample med hjem fra Paris, og vil snart have en test klar af Huawei P30 samt Samsungs Galaxy S10.



Følg med fra eventet herunder:

Kilde & Billeder

Huawei