AUTHOR : Morten Kjær

PUBLISHED : 2017-04-09 20:44:09

Samsung Dex – En computer gemt i den nye S8

Det kom frem for noget tid siden, at Samsung havde indgået et samarbejde med Microsoft og Adobe. Første tegn på, hvad det kan bringe med sig her kommer her: Samsung Dex.

Samsung Dex tillader den nye Galaxy S8 og formodentlig også fremtidige telefoner, at fungere som en Android-baseret computer der kører med native android apps. Dette giver via samarbejdet med Microsoft og Adobe, mulighed for at kunne kører apps som f.eks Microsoft Office og Adobe Lightroom direkte fra din mobil op på en skærm. Fordelen ved dette er helt klart, at apps som disse egner sig bedre til en mus og tastatur for at kunne udnyttes optimalt.



Dette tillader Samsung nu med deres Dex, således at du altid har dine mest brugte apps med dig overalt, og når der skal arbejdes på et format hvor en touchskærm ikke længere kan følge med. Ja, så smider du den bare i docken og så er du kørende.



Docken i sig selv er ikke større end hvad du kan have i lommen, og er udstyret med en HDMI-port til skærm, et internetstik og et par usb porte. Efter sigende skulle det også være muligt at tilslutte tastatur og mus via bluetooth.



Noget andet Samsung lækker stor vægt på, er at man kan kører flere apps samtidig på skærmen. Således at du f.eks kan lave et powerpoint show samtidig med at du sidder og svarer på mails, for til sidst bare at trække den færdige fil direkte ind i mailen for at vedhæfte den.



Vi glæder os til at se hvad der ellers kommer ud af det her samarbejde mellem giganterne.

Billeder: http://www.phonedog.com