Samsung Galaxy Note 8 forventes lanceret 26 august i New York

Samsung Galaxy Note 8 forventes lanceret 26 august i New York, og datoen er sikkert nøje valgt med lanceringen af den nye iPhone i tankerne.

Rygterne har før svirret omkring den kommende Samsung Galaxy Note 8, og nu er det dukket flere informationer frem, som kunne tyde på datoen er 26 august, og præsentationsscenen er i New York.

Informationerne om den nye Samsung Galaxy Note 8 stammer fra et Syd Koreansk site, Naver, som mener at vide Samsung afholder et presseevent 26 august, hvor Samsung annoncerer ankomsten af deres nye Samsung Galaxy Note 8.



Intet officielt er udmeldt fra Samsungs egne rækker, men tidligere rygter peger i retning af Samsung planlægger et release af Samsung Galaxy Note 8 før Apple sender deres nye iPhone 8 smartphone i september 2017. Derfor kunne august meget vel være en oplagt måned at sende Samsung Galaxy Note 8 på markedet.



Samsung Galaxy Note 8 forventes at være udstyret med et 6,3” display med en Quad HD opløsning på 2560 x 1440 pixels, og været designet med en ny Qualcomm Snapdragon 836 processor.



Snapdragon 836, er en hurtigere processor end nuværende 835, som skulle give den nye Samsung Galaxy Note 8 en lille fordel mht. performance. Vi skulle ligeledes blive tilbudt en Samsung Galaxy Note 8 med 6GB RAM, og tilvalg fra 64GB og op til 256GB lager.



Rygterne virker også enig i Samsung Galaxy Note 8, har dual kamera på bagsiden, og begge er med 13 megapixels.

Det illustrerede billede er ikke Note 8 men Note 7.



Kilde: Naver, Sammobile

