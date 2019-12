AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-29 13:11:45

Samsung Galaxy S8 Plus Swarovski SMARTgirl Limited Edition lanceret i Spanien

Som vi ser med iPhones i gold editions og andet gejl, er det ikke kun forbeholdt Apple. Samsung vil også være med på trenden, og de har nu lanceret en Samsung Galaxy S8 Plus Swarovski SMARTgirl Limited Edition i Spanien.

Som vi ser med iPhones i gold editions og andet gejl, er det ikke kun forbeholdt Apple. Samsung vil også være med på trenden, og de har nu lanceret en Samsung Galaxy S8 Plus Swarovski SMARTgirl Limited Edition i Spanien.



Samsung Galaxy S8 Plus Swarovski SMARTgirl Limited Edition sælges med et heftigt prisskilt, €949, og med i prisen får du tilmed et limited edition cover.



Under den alternative overflade, finder vi en Samsung Galaxy S8 Plus Swarovski edition med samme specifikationer, som derfor inkluderer 6,2 tommer Super AMOLED display med en QHD+ opløsning på 2960 x 1440 pixels. Til at sende performance ind på scenen, er den udstyret med en Samsung Exynos 8995 processor og 4GB RAM.



Af andre features finder vi option for enten 64GB eller 128GB lager, og et 3500 mAh batteri. På kamera-fronten har Samsung Galaxy S8 Plus et 8 megapixel på forsiden, og 12 megapixel på bagsiden.



Samsung Galaxy S8 Plus præ-installeres med Android Nougat.

Læs flere Nyheder Om Smartphones