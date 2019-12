AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-20 12:05:02

Samsung Galaxy S9 Plus dukker op via GeekBench med benchmarkresultater

De nye smartphone flagskibe, Samsung Galaxy S9 og Samsung Galaxy S9 Plus forventes offentliggjort under MWC 2018 i februar, og nu er der dukket benchmarks op af kommende S9 Plus via Geekbench og med navnet SM-G965U1.

De nye smartphone flagskibe, Samsung Galaxy S9 og Samsung Galaxy S9 Plus forventes offentliggjort under MWC 2018 i februar, og nu er der dukket benchmarks op af kommende S9 Plus via Geekbench og med navnet SM-G965U1.



De frigivne GeekBench benchmarks bekræfter flere af specifikationerne på den kommende Samsung Galaxy S9 Plus telefon, og ganske som forventet, bliver smartphonen bygget med nyeste Qualcomm Snapdragon 845 processor. Rygterne går ligeledes på en version med en Samsung Exynos 9810 processor.



Specifikationerne løfter også sløret for en Galaxy S9 Plus med 6GB RAM, dermed tyder det på både S9 og S9 Plus kommer med standard 6GB RAM, og dermed står den hen i det uvisse, om der kommer en model med 8GB RAM. Rygtebørsen omtaler også brugen af Googles mobile OS, Android Oreo, selvom det også antydes via GeekBench.



Stadig i venteposition om at blive officielt annonceret, er specs på kameraet, men der gættes på Samsung Galaxy S9 inkluderer 12 megapixel på bagsiden. S9 smartphonen prydes ligeledes med både iris scanner og fingeraftrykslæser.



Så snart der er nyt vender vi tilbage med en opdatering.