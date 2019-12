AUTHOR :

Samsung Galaxy S9 chipsettet bliver 15% mere effektiv

Det er stadig meget få officielle informationer der er tilgængelig, når det kommer til kommende Samsung Galaxy S9. Vi ved på nuværende tidspunkt, at der inddrages et Samsung Exynos 9810 chipset, som Samsung selv præsenterede i starten af november 2017. Indholdet i det nye Exynos 9810 chipset, er stadig på rygteplan, og det er stadig uvist, om vi bliver præsenteret for en smartphone med 10nm process under motorhjelmen.



En ny rapport fra Samsung (via The Android Soul), afsløres det dog fra hastens egen mule, at en masseproduktion af det nye 9810 chipset er i gang. Her omtales også effektiviteten, som Samsung fortæller er 15 % mere effektiv sammenlignet med first-gen 10nm process.

Samsung forklarer:

“10LPP process technology allows up to 10-percent higher performance or 15-percent lower power consumption compared to its first generation 10nm process technology, 10LPE (Low Power Early)”.

Det kan med andre ord betyde Exynos 9810 ikke bare er mere effektiv, når det handler om forbrug, men også hurtigere rent performancemæssigt. Ting der peger i den rigtige retning, når det handler om mobile enheder og strømforbrug.



Der omtales release af Galaxy S9 i starten af 2018, som sjovt nok falde sammen med CES 2018.



