AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-05 10:25:12

Samsung Galaxy X Foldable Smartphone kommer i 2018

Vi har set flere hints om en Galaxy X skulle være i produktion, og nu kommer der informationer fra deres egne rækker, der bekræfter en foldbar smartphone er på vej

Vi har set flere hints om en Galaxy X skulle være i produktion, og nu kommer der informationer fra deres egne rækker, der bekræfter en foldbar smartphone er på vej, og måske allerede i 2018. Det er via Samsungs eget website informationerne stammer fra, hvor en ny smartphone med modelnummer SM-G888NO står listet.

Hertil kommenterede deres “president of Samsung’s IM Division, Ko Dong-jin” tilbage i september “We aim to launch a foldable smartphone next year”.

Læs flere Nyheder om smartphones

Så vi får uden tvivl noget fremvist i 2018 på denne front. Gættet kunne gå på CES 2018, eller sågar under Mobile Wold Congress i februar, hvor lanceringen af deres kommende smartphone flagskibe, Samsung Galaxy S9 og S9 Plus skulle være på programmet.

Så snart vi ved mere om Samsung Galaxy X, er vi på pletten med flere nyheder.

I kan læse mere vis SlashGear