PUBLISHED : 2019-03-15 13:11:51

Samsung går all in på RAM til Smartphones

Samsung har netop lanceret en ny DRAM chip på hele 12GB, der er ideel til eksempelvis AI, multi-kamera smartphones og foldbare smartphones med skærme i høj opløsning, som vi netop har set Samsung og Huaweis bud på.

DRAM chippen på hele 12GB LPDDR4X, er bygget op omkring Samsungs anden-generations 10nm proces, og chippen bliver indtil videre brugt i deres Galaxy S10+ Ceramic Edition. Den nye 12GB chip er den tredje i en række af Samsungs LPDDR4X sortiment, der nu består af to chips på 8GB og deres nye chip på 12GB. Det er også forventet at vi muligvis ser Samsungs nye 12GB RAM chip i den kommende Galaxy S10 5G Edition.



Den nye 12GB chip kører ved 4266 MB/s, dette er samme hastighed som LPDDR4 RAM, dog bruger chippen op til 10% mindre strøm, takket være den forbedrede 10nm proces. Dette resulterer også i at chippen er forholdsvislille, hvilket giver mere plads til større batterier og eksempelvis 5G integrering.



Den ekstra mængde RAM vil generelt hjælpe til med at køre større spil og programmer mere effektivt, samt sætte ekstra fart på multitasking og AI.

Samsung nævner at de vil booste produktionen på deres 8GB og 12GB chips, for at imødekomme den forventede efterspørgsel. "With the LPDDR4X, we're strengthening our position as the premium mobile memory maker best positioned to accommodate rapidly growing demand from global smartphone manufacturers," udtaler Samsungs Vice President, Sewon Chun”

Billede & kilde:

Engadget & Samsung