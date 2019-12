AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-25 19:25:49

Samsung lancerer Galaxy S9 og S9+ med forbedret kamera, AI og nye software features

Låget er taget af Samsung Galaxy S9 og S9+ kagedåsen, og Samsung frister denne gang med Galaxy S9 og S9+ med forbedret kamera, AI og nye software features på deres nye high-end smartphones.

Et 5.8 tommer display på Samsung Galaxy S9 og 6.2 tommer på Galaxy S9+, blev præsenteret, som kommer med 2960 x 1440 pixel gældende for begge. Ellers ingen nyskabende tiltag på designet mod sidste års S8.

Nyhederne findes under det smukke ydre



Til at håndterer performance på Galaxy S9 og S9+, finder vi nyeste Qualcomm Snapdragon 845 processor, (eller en Samsung Exynos 9810 i visse regioner), og en skærm, som praktisktalt fylder alt ud på nær en tynd kant i top og bund samt glas, der fortsætter ned over venstre og højre side. Samsung har også valgt at placere fingeraftrykslæseren på bagsiden under det nye 12MP kamera.

Som noget nyt på Galaxy S9 og S9+, kan du denne gang skifte mellem F/1.5 and F/2.4 settings, som ifølge Samsung, gør det muligt at tage bedre billeder f.eks. under forhold, hvor lys er en mangelvare.



Kameraet på bagsiden, kan også optage video i slowmotion op til 960 frame pr. sekund ved 720p.



Få alle de fede detaljer om kameraet på Galaxy S9 og S9+

Den største af modellerne kommer med 6GB RAM og et 3,500 mAh batteri, og en mindre version med 4GB og et 3,000 mAh batteri. Ens for begge er standard 64GB internt lager, og mulighed for 256GB. Via microSD, kan du udvide op til 400GB, hvis kravet om plads er tilstede.



Med lanceringen af Galaxy S9 og S9+, kommer også et samarbejde med Disney, som bringer AR emojis med sig, som blandt andet kommer Mickey og Minnie Mouse designs.



Trådløs opladning af batteriet (fast wireless charging support), højtalere lokaliseret på fronten samt en IP68 certificering, som gælder både for støv og vand, er også en del af Samsung pakken, og så er Galaxy S9 og S9+ også bygget med USB Type-C porte, 3.5mm headphone jack.

Af andre features kan nævnes: Bluetooth 5.0, 802.11ac Wi-Fi, 4G LTE Cat-18 support med optil 1.2 Gbps i download hastighed, iris scanner, ansigtsgenkendelse m.v.



Samsung Galaxy S9 ankommer i marts, og med priser startende fra $720 og op for Galaxy S9 og $840 for S9+.

Specifikationer:

GALAXY S9

- Processor: Qualcomm Snapdragon 845 octa-core (Exynos outside the US)

- Display: 5.8 inch 2960x1440 pixels resolution Super AMOLED

- Operating system: Android 8 Oreo

- RAM: 4GB

- Storage: 64/128/256GB internal with microSD card slot

- Cameras: Super speed dual pixel 12 megapixel with OIS and mechanical dual aperture (f/1.5 and - f-/2.4). Front 8 megapixel camera, f/1.7.

- Battery: 3000 mAh with fast wired and wireless charging

- Water resistance: IP68

- Wireless connectivity: 802.11 a/b/g/n/ac WiFi, NFC, Bluetooth 5, ANT+, NFC, GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, MST

- Audio: Dual stereo speakers tuned by AKG with Dolby Atmos, 3.5mm headset jack

- Sensors: Iris, pressure, Accelerometer, barometer, fingerprint, gyro, magnet, heart rate, proximity, RGB light

- Dimensions: 147.7 x 68.7 x 8.5 mm and 163 grams



GALAXY S9 PLUS

- Processor: Qualcomm Snapdragon 845 octa-core (Exynos outside the US)

- Display: 6.2 inch 2960x1440 pixels resolution Super AMOLED

- Operating system: Android 8 Oreo

- RAM: 6GB

- Storage: 64/128/256GB internal with microSD card slot

- Cameras: Super speed dual pixel 12 megapixel with OIS and mechanical dual aperture (f/1.5 and - f/2.4) and 12 megapixel f/2.4 telephoto camera. Front 8 megapixel camera, f/1.7.

- Battery: 3500 mAh with fast wired and wireless charging

- Water resistance: IP68

- Wireless connectivity: 802.11 a/b/g/n/ac WiFi, NFC, Bluetooth 5, ANT+, NFC, GPS, Glonass, - Galileo, BeiDou, MST

- Audio: Dual stereo speakers tuned by AKG with Dolby Atmos, 3.5mm headset jack

- Sensors: Iris, pressure, Accelerometer, barometer, fingerprint, gyro, magnet, heart rate, proximity, RGB light

- Dimensions: 158.1 x 73.8 x 8.5 mm and 189 grams



Læs resten af nyheden om Galaxy S9 og S9+ via nedenstående link.