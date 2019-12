AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-24 09:57:12

Samsung og Qualcomm arbejder på processoren til Galaxy S9 allerede

Knap er blækket tør på pressemeddelsen, som sender Samsung Galaxy S8 og Galaxy S8 Plus officielt på markedet, før der allerede tænkes i retning af en Galaxy S9.

Knap er blækket tør på pressemeddelsen, som sender Samsung Galaxy S8 og Galaxy S8 Plus officielt på markedet, før der allerede tænkes i retning af en Galaxy S9.



Ifølge Sammobile, så viser en rapport fra Sasmung i Syd Korea, at et samarbejde med Qualcomm skal bunde ud i den processor, som bliver kernen i deres kommende Samsung Galaxy S9. Sidste samarbejde mellem de store IT giganter endte ud med en Qualcomm Snapdragon 835, og nu vil de to samarbejdspartnere frembringe en nye Qualcomm Snapdragon 845, som dermed skal monteres i næste flagskib i form af Galaxy S9.



Naturligvis findes der intet der bekræftet omtalte, eller hvordan resten af komponenterne bliver fundet, men det viser, hvor meget fart udviklingen har inden for smartphones, hvor deres konkurrenter konstant udfordrer.

Credit: Samsung