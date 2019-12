AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-11 14:02:41

Samsung på vej med en ny Galaxy M Smartphone serie

Samsung kunne muligvis være på vej med en ny serie af smartphones, so bliver navngivet Galaxy M. Udenlandske medier omtaler Samsung værende igang med at streamline hele Galaxy smartphone serierne under fire hovedgrupper: Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A, samt førnævnte Galaxy M.

Galaxy M vil blandt andet gemme på mid-range enheder med AMOLED skærme som Galaxy J, Galaxy On samt Galaxy C. Her vil man også kunne finde producentens entry-level modeller.



Galaxy M20 og M30 skulle være de første skud i Galaxy M serien, som forventes tilbudt med 32/64GB lager og 64/128GB varianter.



Der er ingen officielle udmeldinger på specifikationerne, men flere medier omtaler mulighed for modeller med dual-SIM/ single-SIM option alt efter din placering på verdenskortet.



Samsung må forventes at kunne tilbyde budgetvenlige modeller i Galaxy M serien, da de her vil finde konkurrenter fra Huawei og Xiaomi på dette område.



Så snart der er nyt, vender vi tilbage.

Kilde & Billeder

Sammobile, Samsung