Samsung på vej med foldelig smartphone

Foldelige smartphones er det nyeste hit på smartphone-markedet. Det har også Samsung fået øjnene op for.

Der har længe floreret rygter om en ny foldelig smartphone fra Samsung. Nu viser det sig så, at der rent faktisk også er hold i dem.

Samsung har nemlig bekræftet, at man i øjeblikket arbejder på at kunne lancere en foldelig smartphone med OLED-display.

Samsung har ikke løftet sløret for, hvornår den bliver udgivet. Flere rapporter mener dog at vide, at en udgivelse er mest sandsynlig i slutningen af 2018.

Nyere rapporter har tilmed påstået, at Samsung i hemmelighed fremviste en prototype af den foldelige smartphone under CES 2018, som fandt sted tidligere i januar.

Ovenstående er dog ikke blevet bekræftet af Samsung. Det forbliver derfor indtil videre en hemmelighed, hvad der foregik under CES 2018.