AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-06-13 09:44:18

Samsung skal producere Snapdragon 865 chipsettet

Ifølge en Koreansk nyhedskilde, ser det ud til at Samsung skal producere Qualcomm’s næste flagskibs-chipset – Snapdragon 865.

Ifølge en Koreansk nyhedskilde, ser det ud til at Samsung skal producere Qualcomm’s næste flagskibs-chipset – Snapdragon 865.

Årsagen til dette valg skulle blandt andet skyldes, at Qualcomm mener Samsung’s 7nm EUV proces er mere avanceret, end TSMC’s (Taiwanese Semiconductor manufacturing company) 7nm proces.



På Twitter florerer der information om, at Snapdragon 855 vil lanceres som en 5G version, med X55 modemmet, men også som en standard udgave, uden 5G.

Samsung har tidligere produceret chips for Qualcomm, her var det eksempelvis dem som producerede Snapdragon 820 og 835. Qualcomm tager altså afsked med TSMC (indtil videre), der har produceret de to forudgående flagskibs-chipsets – Snapdragon 845 og 855.

For nylig har Samsung indgået en samtale med Nvidia, hvor Nvidia’s next-gen Ampere grafikkort også skal bygges på Samsung’s 7nm EUV proces. IBM har desuden også udvalgt 7nm EUV processen til deres next-gen Power processorer.



Alt dette får bestemt Samsung’s 7nm proces, til at se lovende ud.

Som følge af den øgede efterspørgsel, har Samsung planer om at udvide produktionen. Udvidelsen finder sted i februar, næste år.

Billeder og kilder: Gizmochina, GSMarena