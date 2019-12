AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-25 13:07:56

Samsung tager officielt gavepapiret af Galaxy S9 25 februar

Samsung har endelig bekræftet deres presse event 25 februar, hvor en unboxing af Galaxy S9 finder sted, og dagen før dørene sparkes op til Mobile World Congress 2018 i Barcelona, hvor en dybdegående præsentation af Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus finder sted.

Samsung har endelig bekræftet deres presse event 25 februar, hvor en unboxing af Galaxy S9 finder sted, og dagen før dørene sparkes op til Mobile World Congress 2018 i Barcelona, hvor en dybdegående præsentation af Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus finder sted.



Presseinvitationen afslører ikke noget banebrydende andet end teksten "The Camera. Reimagined."

Dermed må vi også forvente, at kameraet på Galaxy S9 og Galaxy S9+ smartphonen kommer til at sluge en del af rampelyset.



Det bliver også afsløret, om Galaxy S9 series er udstyret med Qualcom's nyeste Snapdragon 845 SoC og Samsungs egen Exynos 9810 alt efter hvilket land du er i.



Det forventes Samsung frigiver Galaxy S9 series som forudbestilling fra 1 marts 2018, og officielt lancering i butikkerne fra 16 marts.

Følg med HER

Vi holder øje med mere nyt.