PUBLISHED : 2018-10-23 13:52:53

Samsungs Gaming smartphone udstyres med en custom GPU

Vi har tidligere haft Razer Phone og seneste Razer Phone 2 forbi redaktionen, som begge gemmer sig som fod i hose under gaming smartphone prædikatet.

Seneste kig på Razer Phone 2, kan i den grad vise en telefon kan spilles på, og dertilhørende tilfredsstillende lyd taget i betragtning der er tale om en telefon.



Gaming mobiler, er uden tvivl et segment i rivende udvikling, og nu vil mægtige Samsung også have en bid af kagen. Redaktionen hos Weibo, har lagt en artikel online, som tager udgangspunkt fra leakster Ice Universe (via PhoneArena), tyder det på Samsungs gaming smartphone, vil skille sig ud fra mængden ved at inddrage en custom GPU. Der omtaler tilmed denne custom GPU udviklet i egne rækker, og vil integreres i Samsungs første bud på en konkret gamer telefon.



Kigger vi i retning af føromtalte Razer, skiller de hovedsageligt ud på områder som 120Hz display refresh rate og lækker lyd, og ASUS med deres ROG Phone, som kan kobles til en docking/kontroller. Men er disse aspekter nok til at kunne placeres i gamer boksen?



Vi følger op så snart der er kommet mere nyt fra Samsung lejren og en potentiel custom GPU.

Image credit og Kilde

Samsung & PhoneArena