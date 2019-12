AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-10 11:50:54

Se eller gense Galaxy Unpacked 2018

Havde du ikke mulighed for at følge med i lanceringen af Samsung Galaxy Unpacked 2018 media event, så fortvivl ikke. Samsung har frigivet en kopi af deres live stream via YouTube.

Under deres event præsenterede Samsung også deres nye Galaxy Watch og Galaxy Home.

Galaxy Note 9 smartphonen bliver dermed producentens nyeste flagskib, som de selv omtaler som “biggest and most powerful” note mobil til dato.

Galaxy Note 9 byder blandt andet på et 6,4 tommer end-to-end display med en imponerende opløsning på 2960 x 1440 pixels. Hertil kommer mulighed for at vælge mellem 128GB og op til 512GB på lagerfronten. Der bliver ligeledes mulighed for yderligere lagerplads via microSD, som du samlet set kan få 1TB lagerplads.



Under den smukke overflade på Galaxy Note 9 smartphonen, finder vi en Snapdragon 845 10-nanometer processor eller option for en Samsung Exynos 10-nanometer processor alt efter din geografiske placering. Processoren på Galaxy Note 9, holder nedkølet via deres “water carbon cooling system”.