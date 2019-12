AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-26 11:10:18

Ser vi her en ny iPhone Edition [VIDEO]

Rygterne vokser næsten dagligt, når de omhandler næste skud i bøssen fra Apple og deres iPhone. Medierne ser ud til at være enige i, at der kommer 3 versioner af den nye iPhone 8 i 2017 i form af en 4.7” og en 5.5” med LCD displays samt en 5.8” med et OLED display.



Netop 5.8” versionen med OLED displayet, skulle navngives iPhone Edition for at fejre 10 året for Apples iPhones.



Med i rygsækken skulle et nyt design være på tale, som denne gang skulle være designet i et stål chassis og med glas på bagsiden.



Hvad angår designet, så omtaler både Concepts iPhone og 9 To 5 Mac to designere, Thiago M Duarte og Ran Avni, som har givet deres bud på koncept designs på, hvordan en kommende iPhone Edition måske ser ud.

Credit: ConceptsiPhone - 9 To 5 Mac