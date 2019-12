AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-24 08:30:02

Slut med iPhone 7 og 7 Plus med 256GB lagerplads

Havde du udset dig en iPhone 7 eller 7 Plus med 256GB lagerplads, så kan du godt glemme alt om købet. Apple stopper nemlig produktionen af denne model.

Da Apple lancerede iPhone 7 og 7 Plus smartphonen tilbød de telefonen i tre varianter, 32GB, 128GB og 256GB. Fredag åbner forudbestillingen af iPhone X, og i samme omgang trækker Apple nu stikket for iPhone 7 og 7 Plus i 256GB modellen i handlen.



Naturligvis vil du stadig kunne finde den hos vise forhandlere, der stadig har et lager af iPhone 7 og 7 Plus smartphonen med 256GB lager, men Apple stopper officielt produktionen af omtalte variant.



Læs også Apple vil ikke presse kunder til at købe iPhone X flagskibet forsikrer producenten



Er kravet om meget lagerplads på din iPhone, så er du nød til at kigge i retning af iPhone 8 og iPhone X, som lanceres 3 november 2017.



Læs også Apple iPhone X Pre-orders starter næste uge