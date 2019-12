AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-02-20 21:47:04

Slut med læk. Her er den nye Samsung Galaxy S10-serie!

I hvad der må betegnes som et vaskeægte jubilæum har Samsung lanceret den nyeste serie af Galaxy-smartphones.

I hvad der må betegnes som et vaskeægte jubilæum har Samsung lanceret den nyeste serie af Galaxy-smartphones. 10 år er der gået siden den første Galaxy S blev sendt på gaden, og det ses tydeligt, hvis man tager et smut ned ad memory lane. Vi dvæler dog ikke ved fortiden, og giver dig hermed de tre telefoner, som tilsammen udgør S10-serien: Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 og S10+

Intet nyt for de indviede



Har man fulgt med i de mange læk, der efterhånden har ramt internettet, er det i småtingsafdelingen, man skal finde nyhederne. For selvom der er masser af opgraderinger, små som store, ift. forgængeren Galaxy S9, har det meste efterhånden været til at læse over de seneste par måneder. For dem, der ikke har læst leaks om S10-serien, vil vi herunder ridse de væsentlige nyheder op.

Tre modeller i S10-serien



Vi har i flere år været vant til at Samsung lancerer to topmodeller, men som noget nyt kommer der i år hele tre modeller, S10e, S10 og S10+. De tre modeller har, udover serienavnet, en række sammenfald:



De er alle bygget i 3D glas og metal, og har en IP68-certificering ligesom S9. De kommer alle med trådløs og hurtig opladning, ligesom de indeholder en spændende ny feature for Samsung Galaxy S-serien; trådløs strømdeling, som gør det muligt at oplade eksterne devices som smartwatches og ear buds ved at lade disse berøre telefonen.



På kamerasiden har alle tre modeller mindst 1 frontkamera med 10MP Dual Pixel, Auto Focus med en blænde på F1.9. Bagpå har de et kamera på 12MP Dual Aperture (F1.5/F2.4) Dual Pixel, Auto Focus, og et 16MP ultra-wide kamera.



Samsung har også gjort plads til en lille overraskelse i S10 og S10+. Her finder man nemlig en ultralys-fingeraftrykslæser under skærmen. På S10e må man finde sig i, at den befinder sig på siden af telefonen. Vi glæder os til at se, om fingeraftrykslæseren fungerer godt på S10 og S10+.

S10e: Den billige, men aldeles kapable model



Førstnævnte er den billige udgave, som dog ikke ser ud til at komme bagud på point ift. mange af de smartphones, den skal konkurrere med. Værd at bemærke er at S10e kommer med en flad Super AMOLED-skærm på 5,8”. Det er ellers ikke noget, vi har set en topmodel i siden S7-serien. For mange vil dette være et glædeligt gensyn, da de buede skærmen kan give lidt besværligheder for nogen. S10e får dobbeltkamera bagpå og et enkelt frontkamera, hvilket burde være rigeligt til de fleste, som bare tager et hurtigt billede i ny og næ. Der er ikke noget at komme efter på hukommelsessiden, da S10e får hele 6GB RAM at gøre godt med, og 128GB lagerplads. Der skulle altså være hukommelse nok til at udføre alle almindelige opgaver og lidt til. Til opgaven har S10e et batteri på 3100 mAh.

S10: Lidt større, lidt hurtigere, lidt sejere

Galaxy S10 fortsætter trenden med de buede skærme, og har således en 6,1” Super AMOLED-skærm. Den får 8GB RAM og 128GB lagerplads, og på kamerasiden er der også lidt flere muskler at spille med. Den har nemlig, udover den for serien fælles kameraportefølje, også et 12MP zoom-kamera bagpå. Den har fået et batteri på 3400 mHa, hvilket nok skal sikre minimum en dags strøm ved almindeligt brug.

S10+: Med hele pakken – og en stor skærm

Buet skærm på 6,4”, dobbelt frontkamera og masser af plads, er hvad du også får med S10+. Telefonens batteri har sneget sig op på 4100 mAh, og det ser ud til at Samsung har fundet løsningen med de store batterier i deres smartphones. I S9 plus kunne man kun finde et batteri på 3500 mAh, så det er et stort spring opad.

Der har I dem så, de nye topmodeller fra en af verdens største skabere af smartphones. Informationer om danske priser må vi vente lidt med, men vi glæder os til at bringe dem, ligesom vi ser frem til at prøve de nye Samsung Galaxy-telefoner af.