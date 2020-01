AUTHOR :

Smartphone markedet faldt 6% i første kvartal

Samtidig med Smartphone markedet oplever et mindre fald i første kvartal af 2019, tager Huawei endnu engang andenpladsen fra Apple.

Den seneste IDC rapport om tilstanden på smartphone markedet er blevet frigivet. Denne gang afslører den, at industrien faldt 6,6 procent i forhold til året før i første kvartal. Og mens Samsung og Apple så antallet af forsendelser falde, har Huawei haft vind i sejlene, og endnu en gang slået Apple med hensyn til at tage den næststørste andel af markedet.



Samlede antal forsendelser for 1. kvartal 2019, blev noteret for 310,8 millioner enheder – en nedgang fra 332,7 millioner enheder året før. På trods af, at YoY faldt 8,1 procent, formåede Samsung endnu engang at bide sig fast på førstepladsen med en markedsandel på 23,1 procent.



Det var et endnu værre kvartal for Apple. IPhone producentens forsendelser faldt fra 52,2 millioner enheder til 36,4 millioner. Den store rival Huawei forøgede derimod sine tal med næsten 20 millioner enheder i forhold til året før. Dermed satte Huawei altså en fod foran Apple.



Huaweis succes kommer trods det igangværende slagsmål med den amerikanske regering.

Med 71,9 millioner forsendelser, forbliver Samsung som føre hest med næsten en fjerdedel af markedet, men Huawei kravler langsomt nærmere.



“It is becoming increasingly clear that Huawei is laser focused on growing its stature in the world of mobile devices, with smartphones being its lead horse,” IDC program vice president Ryan Reith said in a statement. “The overall smartphone market continues to be challenged in almost all areas, yet Huawei was able to grow shipments by 50%, not only signifying a clear number two in terms of market share but also closing the gap on the market leader Samsung. This new ranking of Samsung, Huawei, and Apple is very likely what we’ll see when 2019 is all said and done.”

