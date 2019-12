AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-28 12:34:12

Smartphone salget forventes at falde 3% i år

På trods af nye teknologier som foldbare telefoner, 5G og andre smarte tiltag, forventes smartphone-markedet at falde med 3 procent i år. Det er konklusionen hos analytikerfirmaet CCS Insight, som har revideret sin oprindelige forudsigelse på 2 mia. salg gennem 2019 til 1,8 mia.

På trods af nye teknologier som foldbare telefoner, 5G og andre smarte tiltag, forventes smartphone-markedet at falde med 3 procent i år. Det er konklusionen hos analytikerfirmaet CCS Insight, som har revideret sin oprindelige forudsigelse på 2 mia. salg gennem 2019 til 1,8 mia.



Nedgangen skyldes ifølge CCS Insight flere grunde. Mange smartphone ejere beholder deres enheder længere end tidligere før der opgraderes. Den svagere kinesiske økonomi bærer også en del af skylden, og dermed negativ effekt. Her til kigger mange potentielle kunder i retning af brugt markedet grundet de høje priser på smartphone flagskibene.



I Vesteuropa, hvor salget er faldet 23 procent i de sidste seks år, sagde 35 procent af forbrugerne i undersøgelserne, at de ville holde deres nuværende telefon længere end deres tidligere enhed. Kun 13 procent af befolkningen forklarede, at de ville opgradere hurtigere end tidligere.



“This trend has slammed the brakes on Western European markets, and we believe similar dynamics are now having a dramatic impact in the US, where we forecast sales will drop 9 percent in 2019,” fortæller Marina Koytcheva, VP of forecasting.



CCS Insight har nedjusteret forventningerne på stort set alle markeder. Kina forudses at falde med ni procent, og selvom Indien bevæger sig i den rigtige retning, stiger salget med kun fem procent. Landet forventes dog at vise en forbedret vækst i nær fremtid med en omsætning på 400 millioner inden 2023.



Med priser på high-end telefonerne prissat over $ 1000, er flere forbrugere forsigtige, når det kommer til at købe en helt ny enhed, og derfor mener CCS Insight, at brugt markedet bliver mere lukrativt.



Et lyspunkt i nær fremtid er 5G. Mens teknologien stadig er under udvikling, mener CCS, at 220 millioner 5G kompatible telefoner vil blive solgt næste år. I 2023 forventes dette tal at være steget til 930 millioner, hvilket svarer til næsten halvdelen af alle smartphone salg.



“History has shown that the introduction of a new 'G' always helps to energize demand for new phones, and 5G will be no exception,” fortsætter Koytcheva.



Læs mere HER

Kilde & Billeder

CCS Insight